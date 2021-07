Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Lewis Hamilton sur son nouveau contrat !

Publié le 9 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Après une décevante quatrième place en Autriche, Lewis Hamilton ne semble pas trouver de solutions pour concurrencer Max Verstappen. Le pilote britannique qui a récemment prolongé avec Mercedes s’est exprimé sur ce nouveau contrat.

En difficulté lors du Grand Prix d’Autriche dimanche dernier, Lewis Hamilton reste toujours deuxième au classement général, mais semble en manque de moyens pour batailler avec Max Verstappen. Alors qu’il arrivait en fin de contrat cette saison, le Britannique a prolongé son aventure de 2 ans chez Mercedes et ne compte donc pas prendre sa retraite rapidement. Lewis Hamilton s’est d’ailleurs exprimé sur le fait de signer un nouveau contrat, et pour lui, cela ne change pas grand-chose.

« Cela ne change pas la pression pour moi »