Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly fait le point sur son avenir !

Publié le 9 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Pierre Gasly revit depuis sa rétrogradation de Red Bull chez AlphaTauri, le Français reste flou quant à son avenir en Formule 1.

Pierre Gasly a pris de l'ampleur en Formule 1. Neuvième du classement général après le Grand Prix d'Autriche, le pilote d'AlphaTauri arrive à tirer le meilleur de sa monoplace. Depuis son déclassement par Red Bull en 2019, le Français a enchaîné des bons résultats. En septembre 2020, Gasly avait gagné son premier Grand Prix à Monza. Le pilote de 25 ans a réitéré une grosse performance le 6 juin dernier, en atteignant la troisième place du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors qu'il n'a pas réussi à répondre aux attentes de Red Bull, Pierre Gasly a su rebondir chez au sein de l'écurie AlphaTauri. Désormais, le Français s'interroge sur son avenir.

« Il y a de l’intérêt d’autres équipes »