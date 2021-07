Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff annonce la couleur pour la saison de Mercedes !

Publié le 6 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Malgré un titre qui semble de plus en plus tendre les bras à Max Verstappen et Red Bull, Toto Wolff ne compte rien lâcher tant que la saison ne sera pas terminée.

L'écart s'accroît entre Mercedes et Red Bull. Au classement général, Max Verstappen devance Lewis Hamilton de 32 points. Le constat est le même pour le classement des constructeurs, où l'écurie autrichienne a 44 points de plus que l'équipe allemande. De plus, la monoplace de Red Bull semble avoir pris le dessus sur la voiture de Mercedes à ce stade de la saison. Pour autant, rien n'est encore perdue pour Toto Wolff. Le manager de l'écurie Mercedes garde espoir, notamment en Lewis Hamilton, et compte sur les 13 derniers Grand Prix pour inverser la tendance.

« Nous ne sommes qu'à un abandon de Red Bull »