Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 27 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Fernando Alonso sort d'un week-end satisfaisant à Silverstone, l'Espagnol a tenu à mettre les choses au clair sur certains aspects de la Formule 1.

Le nouveau format de qualification sprint a réussi à Fernando Alonso. Le pilote de l'écurie Alpine a su sortir son épingle du jeu en terminant à la septième place du Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour autant, le week-end à Silverstone ne semble pas avoir été de tout repos pour l'ancien champion du monde. Après la journée de qualifications de samedi, l'Espagnol avait reçu un avertissement pour avoir bougé dans la zone de freinage. Fernando Alonso avait alors déclaré après la course qu'il serait désormais « du côté obscur », en sous entendant qu'il n'hésiterait plus à user de son vice sur la piste.

« Je suis l'un des rares à ne pas avoir de points de pénalité sur la licence »