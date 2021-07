Formule 1

Formule 1 : Alonso valide le nouveau format de qualifications !

Publié le 25 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Les qualifications du Grand Prix de Silverstone ont offert un format court dit "sprint". Une nouveauté prometteuse qui a conquis Fernando Alonso.

Si le Grand Prix de SIlverstone aura marqué les esprits pour la collision entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, cette course aura également été le théâtre d'une grande première. Pour la première fois de l'histoire, les qualifications ont adopté un format spécifique, le sprint. Ce type de qualification connaît plusieurs spécificités : il ne dure que 100 kilomètres et aucun arrêt au stand n'est toléré.

Alonso apprécie