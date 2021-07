Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc valide le système testé à Silverstone !

Publié le 23 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Arrivé deuxième du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier, Charles Leclerc a réalisé la belle opération du week-end et reprend confiance sur sa Ferrari. Désormais sixième au classement général, le pilote tricolore semble avoir apprécié le nouveau système de qualifications testé à Silverstone.

Après sa deuxième place à Silverstone dimanche dernier, Charles Leclerc reprend confiance sur sa Ferrari et se rapproche du peloton de tête au classement général. Le pilote tricolore a su profiter de l’incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour se placer sur le podium à Silverstone. Un week-end réussi donc pour Charles Leclerc qui a testé comme tous les pilotes le nouveau système de qualifications. Le Monégasque s’est exprimé sur ce possible changement en F1 et valide totalement ce format différent.

« Je préfère conduire dans ces conditions »