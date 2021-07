Formule 1

Formule 1 : Hamilton et Verstappen reçoivent un avertissement après leur acciddent !

Publié le 20 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

La victoire de Lewis Hamilton à Silverstone reste entachée par l'accident au premier tour de piste avec Max Verstappen. Alors que cela a suscité de nombreuses réactions, le propriétaire de la Formule 1 fait part de son avis.

La huitième victoire de Lewis Hamilton à Silverstone restera dans les annales. D'une part pour la victoire au finish de l'Anglais sur Charles Leclerc mais aussi pour l'accident au premier tour. Max Verstappen, alors à la lutte avec la Mercedes d'Hamilton, a dévié dans un virage et a tapé le mur de pneus. Un accrochage qui lui a valu une sortie de course. A la suite de cela Hamilton a refait une partie de son retard au classement du championnat du monde sur son homologue néerlandais.

Ross Brawn dépité par l'incident