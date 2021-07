Formule1

Formule 1 : Mercedes vole au secours de Lewis Hamilton

Publié le 19 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix de Silverstone, Lewis Hamilton est la cible d'attaques sur les réseaux sociaux après son accrochage avec Max Verstappen en début de course. Des propos haineux fermement condamnés par Mercedes.

La huitième victoire de Lewis Hamilton à domicile n'aura décidément pas été de tout repos. Après son accrochage violent avec Max Verstappen, son principal concurrent pour le titre de champion du monde, Hamilton a vu sa course être largement commentée. Ainsi, son adversaire n'a pas hésité à taxer son attitude d'anti-sportive, mais ce sont des propos beaucoup plus violents qui ont suscité l'indignation. Le pilote de Mercedes a en effet été victime d'injures racistes sur les réseaux sociaux.

Mercedes condamne fermement