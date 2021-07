Formule1

Formule 1 : Les confidences de Lewis Hamilton sur son duel face à Verstappen !

Publié le 17 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Ce samedi, les premières qualifications sprint de l'histoire de la F1 ont consacré Max Verstappen. Au grand dam d'un Lewis Hamilton lucide sur ses failles.

Ce samedi, le circuit de Silverstone était le théâtre d'une grande première. Les qualifications se sont déroulées dans un format différent, puisque la session était une course de 17 tours de pistes. L'endurance a donc cédé du terrain à la vitesse et l'accélération. Les pilotes aux conduites les plus nerveuses ont donc grappiller de précieuses places. Et à ce jeu, Max Verstappen a une nouvelle fois devancé Lewis Hamilton. En tête du classement du championnat du monde, le Néerlandais de Red Bull a encore pris le dessus sur le pilote Mercedes, qui reconnait d'ailleurs son infériorité.

Hamilton rend hommage à son concurrent