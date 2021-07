Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen affiche ses grandes ambitions avant Silverstone !

Publié le 16 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Leader au classement général, Max Verstappen arrive à Silverstone en pleine confiance et avec le statut de favori. Avant le début Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote Red Bull s’est exprimé sur ses ambitions et sa façon d’aborder les courses.

Max Verstappen semble très dur à battre cette saison et pourrait remporter pour la première fois de sa jeune carrière, un titre de champion du monde. Leader au classement général devant Lewis Hamilton, le pilote Red Bull est en pleine confiance avant le début du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end. Favori de nouveau sur le circuit britannique, Max Verstappen s’est exprimé sur ses grandes ambitions en Formule 1 avant Silverstone.

« Mon ambition est de gagner toutes les courses, d’être en pole chaque week-end »