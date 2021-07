Formule 1

Formule 1 : Verstappen et Hamilton s'enflamme pour leur nouvelle voiture !

Publié le 15 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

En 2022, le championnat du monde de Formule 1 voit son règlement évoluer. Une nouvelle monoplace, dévoilée aujourd'hui, fera son apparition lors de la prochaine édition. Les pilotes ont accueilli leur future véhicule de différentes manières.

En 2022, la Formule 1 souhaite changer de visage. Pour conquérir un nouveau public, la FIA souhaite rendre le championnat plus équilibré et plus vivant. Ce rééquilibrage sera d'abord économique puisque des plafonds budgétaires sont mis en place (une première esquisse à 120M€ a été proposée en 2021) mais surtout sportif. La nouvelle monoplace a été présentée ce jeudi à Silverstone, avec des caractéristiques bien spécifiques, tendant à rétablir une certaine égalité. Les roues de 13 pouces sont remplacées par des jantes de 18 pouces avec des flasques de roues. L'objectif ? Favoriser l'effet de sol afin d'avoir des courses plus disputées et accrochées. Pour rendre les courses plus spectaculaires.

Chez les pilotes, les avis divergent