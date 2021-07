Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc se prononce sur son avenir chez Ferrari !

Publié le 15 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Avec des performances irrégulières cette année, Charles Leclerc a déjà les yeux rivés sur la prochaine saison de Formule 1. Le Monégasque espère briller encore longtemps avec Ferrari.

Le dernier titre de champion du monde de Ferrari commence à dater. Il faut remonter à l'année 2007 et au succès du Finlandais Kimi Räikkönen pour voir la Scuderia triompher. Pour Charles Leclerc, présent au sein de l'écurie depuis 2019, l'objectif est de ramener Ferrari sur le devant de la scène. Avec une sixième place au classement général cette saison, le Monégasque semble bien loin de la bataille entre Max Verstappen de Red Bull et Lewis Hamilton de Mercedes. Au classement des constructeurs, Ferrari se retrouve à la quatrième position, en étant également devancé par McLaren. Pour Charles Leclerc, la saison 2022 sera l'occasion d'inverser la tendance en Formule 1.

« Je veux me battre pour la première place en 2022 »