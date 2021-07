Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc évoque sa rivalité avec Max Verstappen !

Publié le 15 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Cette saison, Max Verstappen semble au dessus de tout le paddock. Pour autant, Charles Leclerc n'oublie pas la rivalité qu'il entretient avec le Néerlandais, et compte bien lutter avec lui dans les années à venir.

Charles Leclerc annonce déjà la couleur. En difficulté cette saison avec des performances irrégulières, le Monégasque est loin des premières places avec sa monoplace de Ferrari. Cette année, son rival de toujours Max Verstappen est bien parti pour remporter son premier titre de champion du monde. Les deux hommes de 23 ans se connaissent bien, en se confrontant depuis leur plus jeune âge sur les pistes. Rivaux depuis l'époque du karting, Verstappen et Leclerc s'affrontent désormais sur les circuits de Formule 1. Pour le pilote de la Scuderia , l'objectif des prochaines saisons est de pouvoir rivaliser avec le numéro 1 de Red Bull.

« J’ai hâte de me battre contre Max Verstappen pour le titre »