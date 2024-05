PSG : Mbappé fait une mise au point pour son grand rêve

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’a jamais caché son envie de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, Kylian Mbappé pourrait voir son rêve s’envoler. En fin de contrat avec le PSG, l’international français est attendu au Real Madrid à partir de l’été prochain, mais la Casa Blanca ne compte pas libérer ses joueurs pour cette compétition. De nouveau interrogé à ce sujet, l’attaquant de 25 ans assuré qu’il était pour le moment focalisé sur la fin de saison avec Paris.

Kylian Mbappé pourra-t-il disputer les Jeux olympiques de Paris 2024 ? Enchaîner l’Euro 2024 puis les JO pourrait s’avérer difficile, mais l’attaquant de 25 ans risque surtout d’être bloqué par son prochain club après son départ du PSG en fin de saison, le Real Madrid, qui a fait savoir à la FFF qu’il n’avait pas l’intention de libérer ses joueurs pour y participer.

Mbappé a dévoilé son grand projet à Paris ! https://t.co/OZRlh9kcoY pic.twitter.com/GpBWivQBRF — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Mbappé s’exprime sur les JO

En marge d’un événement de son association Inspired By KM ce dimanche, Kylian Mbappé a de nouveau été interrogé sur la perspective de participer aux JO. Le capitaine de l’équipe de l’équipe de France a assuré que sa position sur la question n’avait pas changé, mais qu’il était pour le moment concentré sur les prochaines échéances avec le PSG.

«Ma position officielle vis-à-vis des JO n’a pas changé»

« Ma position n’a pas changé. Mais la vérité, aussi, c’est que ce n’est pas mon actualité. Mon actualité, c’est le Paris Saint-Germain. À l’heure où je vous parle, les JO, je n’y pense pas beaucoup mais ma position officielle vis-à-vis des JO n’a pas changé », a déclaré Kylian Mbappé, auprès de l’ AFP.

«Il m'a dit : ‘Il a envie de les faire’»