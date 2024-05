Mbappé a dévoilé son grand projet à Paris !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, une boutique des Champs-Élysées était comble pour accueillir Kylian Mbappé et un certain nombre d'enfants pour l'évènement « Victory Mode », co-organisé par Nike et l'association du buteur parisien, « Inspired By KM. » Durant cette manifestation, Mbappé a pris la parole et a avoué que l'organisation de ce projet lui tenait à cœur depuis un an.

Alors que le PSG jouera le match le plus important de sa saison mardi prochain au Parc des Princes face au Borussia Dortmund, Kylian Mbappé a dédié son dimanche à son association Inspired By KM . Le Bondynois a organisé un évènement aux côtés de Nike dans une boutique des Champs-Élysées entouré de jeunes enfants, tous heureux d'être là.

«On avait ce projet depuis un an d’organiser un challenge sportif sur Paris»

Comme relayé par Le Parisien , Kylian Mbappé a pris la parole durant cette journée et s'est confié sur cet évènement : « On avait ce projet depuis un an d’organiser un challenge sportif sur Paris. Ils avaient l’air heureux et épanoui. Ce qui se passe avec eux, c’est ce qui m’importe le plus aujourd’hui. J’ai toujours dit que cette fondation était importante pour moi. Il n’y a pas meilleure réponse quant à mon implication de venir ici avec les enfants avant un match aussi important. »

«Il faudra être là mardi»