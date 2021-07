Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff affiche sa confiance avant Silverstone !

Publié le 14 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

En difficulté sur les dernières courses, Mercedes arrive avec un esprit de revanche à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Une course à domicile pour l’écurie britannique et son directeur Toto Wolff, qui s’est montré confiant à l’approche du week-end.

Pour la première fois depuis plusieurs saisons, Mercedes et Lewis Hamilton sont bousculés en Formule 1 et pourraient perdre le titre de champion du monde cette année. Si Max Verstappen fait maintenant la course en tête au classement général, le Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait relancer Mercedes ce week-end. Toto Wolff, directeur de l’écurie britannique, s’est exprimé sur la confiance qui règne avant de débarquer à Silverstone, une course à domicile où les voitures Mercedes sont souvent à l’aise.

« Nous avons également quelques petites évolutions sur la voiture »