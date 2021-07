Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Lewis Hamilton avant Silverstone !

Publié le 16 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Pour inaugurer le nouveau format de qualifications, Lewis Hamilton roulera à domicile ce week-end lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote Mercedes s’est exprimé avant les qualifications ce vendredi sur ses objectifs à Silverstone.

Bousculé cette saison par Max Verstappen, Lewis Hamilton semble en difficulté sur sa Mercedes et devrait avoir du mal à conserver son titre de champion du monde. Alors que le Grand Prix de Grande-Bretagne prend place ce week-end, le Britannique aura l’appui du public dès ce vendredi lors des qualifications. Un soutien nécessaire pour que Lewis Hamilton réalise une grande performance à Silverstone et recolle à Max Verstappen au classement général. Inaugurant le nouveau système de qualifications sprint samedi, Lewis Hamilton s’est exprimé sur ses ambitions pour ce week-end.

« Nous avons besoin de gagner les qualifications sprint et la course »