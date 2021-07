Formule 1

Formule 1 : La joie de Toto Wolff après les qualifications à Silverstone !

Publié le 17 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

En difficulté depuis quelques courses, Mercedes et Lewis Hamilton ont renoué avec le succès ce vendredi lors des qualifications à Silverstone. Toto Wolff, directeur de l’écurie, s’est exprimé après la première place de son pilote et n’a pas caché sa joie.

Dominée par Red Bull ces derniers temps, Mercedes a tapé du poing sur la table vendredi lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton a terminé premier devant Max Verstappen et prend confiance pour la suite de son week-end chez lui. Alors que la séance de qualification sprint sera testée pour la première fois ce samedi, Lewis Hamilton espère bien continuer sur sa lancée et décrocher une pole position. Son directeur Toto Wolff s’est exprimé sur la belle journée de vendredi et le possible déclic de Mercedes pour la suite de la saison.

« Peut-être que nous avons débloqué quelque chose »