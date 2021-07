Formule1

Formule 1 : Verstappen répond sèchement à Hamilton !

Publié le 18 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

La victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Silverstone restera entachée par l'abandon de Max Verstappen suite à un accident. Le Néerlandais rumine d'ailleurs contre son adversaire.

Leader du classement général et en pole position pour ce Grand Prix, tout semblait sourire à Max Verstappen. Mais dès le premier tour du circuit de Silverstone, le Néerlandais a été envoyé dans le décor à la suite d'un duel avec son adversaire Lewis Hamilton. Verstappen a abandonné donc au bout d'un seul tour et a vu de loin son rival l'emporter pour se rapprocher dangereusement de la première place du championnat du monde.

Verstappen amer