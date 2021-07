Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Leclerc sur le nouveau format de qualifications !

Publié le 17 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Ce week-end à Silverstone est plutôt spécial puisque c’est le premier test du nouveau format envisagé par la FIA. Après les qualifications ce vendredi, Charles Leclerc a livré son ressenti sur ce changement et semble avoir bien apprécié.

Pour la première fois en F1, les pilotes réalisent deux séances de qualifications, une le vendredi et l’autre le samedi. Ce nouveau modèle est un test réalisé par la FIA sur 3 Grand Prix cette année, et Silverstone est le premier. Alors que Lewis Hamilton a brillé lors des qualifications vendredi, la séance de sprint qui se déroule ce samedi est la plus importante puisqu’elle détermine la grille de départ. Charles Leclerc, pilote Ferrari, s’est exprimé sur ce nouveau format et semble apprécier ce changement.

« J’ai apprécié le fait que nous ayons peu de préparation »