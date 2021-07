Formule 1

Formule 1 : Le patron de Red Bull se lâche sur Toto Wolff !

Publié le 17 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Red Bull et Mercedes se livrent une bataille intense sur les circuits de Formule 1 cette saison, la situation est tout aussi tendue en interne. En plein week-end à Silverstone, Christian Horner s’est exprimé sur son homologue de Mercedes Toto Wolff, et n’a pas hésité à le réprimander.

Mercedes a plutôt bien commencé son week-end à Silverstone puisque Lewis Hamilton est sorti premier des qualifications vendredi. Une belle performance pour les Mercedes et un message envoyé à Red Bull qui est clair, ils ne vont pas se laisser faire tout au long de la saison. Car cette année, la concurrence entre les deux écuries est folle et c’est pour l’instant Red Bull qui est en tête avec un Max Verstappen leader au classement général. La bataille est d’ailleurs aussi tendue sur les circuits qu’en interne entre Red Bull et Mercedes. Christian Horner s’est exprimé après les qualifications sur son homologue Toto Wolff et n’a pas été tendre avec ce dernier.

« Toto est un peu un maniaque du contrôle, comme on peut le voir »