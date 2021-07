Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen relativise après les qualifications à Silverstone !

Publié le 17 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Devancé par Lewis Hamilton lors des qualifications vendredi, Max Verstappen partira à la deuxième place du format sprint ce samedi pour essayer de décrocher une nouvelle pole position. Malgré sa performance mitigée, le Néerlandais s’est montré confiant pour la suite de son week-end à Silverstone.

Max Verstappen n’aura pas pu contenir Lewis Hamilton vendredi lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote Red Bull a terminé deuxième de cette séance et s’élancera ce samedi juste derrière le Britannique lors du nouveau format sprint à Silverstone. Une performance contrastée pour Max Verstappen qui voudra se rattraper très rapidement et empocher une nouvelle pole position ce samedi. Le Néerlandais s’est exprimé sur sa journée moyenne et relativise totalement.

« Je suis confiant quant au fait que nous puissions faire une bonne course »