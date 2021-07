Formule1

Formule 1: Lewis Hamilton revient sur son accrochage avec Max Verstappen !

Publié le 18 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Silverstone a consacré Lewis Hamilton, le pilote Mercedes s'est également distingué lors du gros accident de Max Verstappen. Un événement sur lequel est revenu le Britannique.

Ce dimanche, le Grand Prix de Silverstone était le théâtre d'un nouveau duel pour le titre de champion du monde. Et pour ce nouveau rendez-vous, c'est Max Verstappen qui démarrait la course en pole position devant Lewis Hamilton. Mais dès le premier tour, le Néerlandais est parti dans le décor. En plein lutte avec le pilote Mercedes, le leader du classement mondial a connu un terrible accident. Mais tout serait de la faute de Verstappen...

Pour Hamilton, Verstappen est responsable