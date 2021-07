Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Vettel sur le nouveau format de qualifications !

Publié le 18 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Pour la première fois de la saison en Formule 1, un nouveau format de qualifications a été mis en place ce week-end à Silverstone. Testé par les pilotes vendredi et samedi, ce système semble avoir plu à la majorité et notamment Sebastian Vettel qui s’est exprimé sur le sujet avant la course ce dimanche.

Alors que Max Verstappen partira à la première place ce dimanche lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, le nouveau format de qualifications a été testé ce week-end à Silverstone. Un essai qui a aidé le leader au classement général puisque grâce à la séance de qualification sprint de ce samedi, le Néerlandais a pu reprendre l’avantage sur Lewis Hamilton. Pour un premier test, les pilotes de F1 semblent avoir apprécié ce nouveau système, à l’image de Sebastian Vettel qui s’est exprimé sur le sujet.

« Je suis sûr que les gens ont apprécié »