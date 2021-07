Formule1

Formule 1 : Alonso analyse sa grosse performance à Silverstone !

Publié le 17 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 17 juillet 2021 à 21h44

A bientôt 40 ans, Fernando Alonso réalise un retour satisfaisant en Formule 1. Et les qualifications de samedi à Silverstone ont encore embelli son bilan.

Double champion du monde en 2005 et 2006, Fernando Alonso fait cette année son grand retour dans le championnat du monde de Formule 1. 11e du classement général, l'Espagnol tient la dragée haute avec les autres pilotes au volant de son Alpine. Et les qualifications du circuit de Silverstone ce samedi lui ont donné une nouvelle occasion de briller. Dans un système de course-sprint (17 tours seulement), Alonso a sorti son épingle du jeu. Grâce à un démarrage de grande qualité, le pilote de l'écurie française est passé de la 11e à la 5e place.

Alonso savoure après une course difficile