Formule 1

Formule 1 : Le père de Max Verstappen s’en prend à Toto Wolff !

Publié le 20 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton remportait le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier, Max Verstappen a dû se rendre à l’hôpital à la suite de son accident avec le Britannique. Jos Verstappen, père du pilote Red Bull, s’est exprimé sur cet incident et n’a pas mâché ses mots envers Toto Wolff.

Max Verstappen reste toujours le leader au classement général après le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais a connu une mésaventure à Silverstone. Pourtant parti en première position dimanche dernier, le pilote Red Bull a dû abandonner après avoir heurté Lewis Hamilton. Une déception donc pour le Néerlandais qui laisse le Britannique revenir sur lui et manque une occasion de creuser l’écart. Pendant que Lewis Hamilton et Mercedes célébraient leur victoire à Silverstone, Max Verstappen se rendait à l’hôpital pour s’assurer qu’il n‘avait rien de grave. Son père Jos Verstappen s’est exprimé sur l’incident du début de course, et en a profité pour tacler Toto Wolff.

« On ne célèbre pas une victoire avec tant d’euphorie quand un collègue est à l’hôpital »