Formule 1 : Red Bull rassure sur l’état de santé de Max Verstappen !

Publié le 19 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Parti en pole position ce dimanche lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen s’est crashé dès le début de la course et n’a pas pu batailler pour la victoire. Red Bull a communiqué sur l’état de santé du Néerlandais après son accident spectaculaire et rassure tout le monde.

Alors qu’il partait en première position sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen n’aura pas roulé longtemps à Silverstone. Le pilote Red Bull a subi un accrochage avec son rival Lewis Hamilton dès le début de la course l'obligeant à abandonner. Un dimanche décevant donc pour le Néerlandais qui voit le pilote Mercedes revenir sur lui au classement général. Cependant, ce n’était pas le plus important après la course, car à la suite de l’accident spectaculaire de Max Verstappen chacun attendait des nouvelles sur son état de santé. Red Bull a justement communiqué sur le sujet en rassurant tous les fans de Formule 1.

« Nous sommes heureux de confirmer que Max a pu quitter l’hôpital »