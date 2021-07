Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton… Toto Wolff s’exprime sur leur rivalité !

Publié le 19 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent cette saison un duel intense pour le titre de champion du monde. Après leur accrochage dimanche à Silverstone, les deux pilotes font grandir de plus en plus leur rivalité. Toto Wolff s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Alors que la bataille pour le titre de champion du monde est toujours aussi serrée, Lewis Hamilton à rattraper son retard sur Max Verstappen en remportant ce dimanche le Grand Prix de Grande-Bretagne. À domicile, le pilote britannique a assuré tandis que le Néerlandais a été forcé d’abandonner la course à la suite d’un accident. Un accrochage au tout début du Grand Prix avec Lewis Hamilton lui-même, qui restera dans les têtes de tout le monde et fera sûrement grandir la rivalité naissante entre ces deux pilotes. Toto Wolff s’est exprimé sur ce duel incroyable et les compare même à des légendes.

« Je suis prêt à revivre une telle rivalité comme entre Prost et Senna »