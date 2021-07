Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen se confie sur l’écart de niveau avec Mercedes !

Publié le 18 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur de la qualification sprint samedi, Max Verstappen s’élancera ce dimanche à la première position du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote Red Bull a fait la bonne opération du nouveau format mais reste prudent par rapport à Mercedes.

Derrière Lewis Hamilton vendredi, Max Verstappen a redressé la barre samedi lors de la séance de qualification sprint et partira en première place ce dimanche à Silverstone. Avec pour but de consolider son avance au classement général, le pilote Red Bull est en très bonne posture pour remporter un nouveau Grand Prix cette année. Dominateur sur les dernières courses, Max Verstappen ne semble pourtant pas aussi à l’aise en Grande-Bretagne ce week-end et doit faire face à un Lewis Hamilton boosté par son public. Le Néerlandais s’est exprimé sur l’écart de niveau entre Red Bull et Mercedes qui paraît de nouveau proche.

« Ce que nous avons appris, c’est que c’est à nouveau très proche »