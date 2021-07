Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’exprime sur l’avenir de Valtteri Bottas !

Publié le 20 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Mis en difficulté cette année par Red Bull, Mercedes et Lewis Hamilton bataillent durement pour le championnat du monde. En interne le sujet du futur de l’écurie est au cœur des discussions avec le cas de George Russell. Toto Wolff s’est récemment exprimé sur l’avenir de Valtteri Bottas et a mis les choses au clair.

Dominateur depuis maintenant plusieurs années en Formule 1, Lewis Hamilton est mis en grande difficulté cette saison par Red Bull et Max Verstappen. Vainqueur ce dimanche à Silverstone, le Britannique revient sur le Néerlandais au classement général et peut continuer de croire à un nouveau titre de champion du monde. Cependant, Mercedes n’est pas seulement préoccupée par le championnat du monde actuellement, mais aussi par le futur de l’écurie. En interne, de nombreuses rumeurs tournent autour d’un possible changement de pilote avec l’arrivée de George Russell la saison prochaine à la place de Valtteri Bottas. Toto Wolff s’est exprimé sur le sujet et assure que rien n’est encore décidé.

« Nous verrons quelle décision nous prenons »