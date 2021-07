Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton félicite Charles Leclerc après Silverstone

Publié le 19 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a dû batailler pour obtenir ce succès. Le Britannique a ainsi félicité Charles Leclerc après la course.

En décrochant un huitième succès à Silverstone, Lewis Hamilton se rapproche un peu plus de la tête du championnat du monde de Formule 1. Pour remporter cette course, l'Anglais a bénéficié de la sortie de route de Max Verstappen ainsi que des mauvaises performances de Valtteri Bottas et Sergio Pérez. De son côté, le Monégasque Charles Leclerc a décroché la deuxième place après une course pleine de panache.

Hamilton salue la performance de Leclerc