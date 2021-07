Formule 1

Formule 1 : Les reproches de Red Bull adressés à Toto Wolff !

Publié le 20 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Grande-Bretagne n’aura pas réussi à Red Bull puisque Max Verstappen a été contraint d’abandonner dès le début de la course à la suite de son accrochage avec Lewis Hamilton. Christian Horner s’est exprimé sur cet incident et dénonce la pression mise par Toto Wolff sur les commissaires.

Toujours leader au classement général après le Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen n’a malheureusement pas pu batailler avec Lewis Hamilton à Silverstone. Contraint d’abandonner après un accident en début de course avec son rival britannique, le pilote Red Bull était bien évidemment frustré en sortie de Grand Prix. À la suite de cet incident, beaucoup de personnes se sont exprimées pour expliquer qui était fautif et devait donc être sanctionné. Christian Horner, directeur de l’écurie Red Bull, s’est exprimé sur le sujet et a remis en cause l’intervention de Toto Wolff auprès des commissaires de la course.

« J’ai vu Toto qui plaidait sa cause auprès des commissaires »