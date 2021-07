Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Charles Leclerc après Silverstone !

Publié le 19 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Charles Leclerc a longtemps cru ce dimanche qu’il allait remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais le pilote Ferrari a dû concéder la victoire à Lewis Hamilton dans les derniers tours. Après la course, le Monégasque s’est exprimé sur sa place de dauphin à Silverstone.

À la surprise générale, Charles Leclerc a failli s’imposer ce week-end lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Premier pendant la plupart de la course après avoir profité de l’accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, le pilote Ferrari n’a pas pu tenir jusqu’au bout. Finalement, Charles Leclerc terminera deuxième à Silverstone juste derrière Lewis Hamilton. Une performance plus que convenable pour le Monégasque qui s’est exprimé sur sa prestation de dimanche.

« J’y ai cru jusqu’au tout dernier moment »