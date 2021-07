Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff monte au créneau pour Lewis Hamilton !

Publié le 21 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Grande-Bretagne du week-end dernier a été marqué par l'accrochage spectaculaire entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dès le premier tour de piste. Alors que le Britannique a essuyé beaucoup de critique après cet accident, Toto Wolff a tenu à défendre son pilote.

La victoire de Lewis Hamilton à Silverstone semble loin de faire l'unanimité. Dans les premiers mètres de la course, le septuple champion du monde est entré en contact avec la Red Bull de Max Verstappen, qui a fini violemment dans le mur de pneus. Alors que Lewis Hamilton s'est finalement imposé au finish dans cette course face à Charles Leclerc, le Britannique a été sous le feu des critiques malgré son succès. Le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, a notamment déclaré qu'Hamilton « avait mis la sécurité de Verstappen en danger ». Pour le manager de Mercedes Toto Wolff, les reproches à l'égard de Lewis Hamilton ne sont pas justifiés.

« Lewis est l'opposé de quelqu'un qui pilote de manière sale »