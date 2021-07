Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Silverstone... Hamilton reçoit un soutien de taille !

Publié le 24 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Après sa victoire à Silverstone, Lewis Hamilton est toujours en course au championnat du monde et recolle sur Max Verstappen. Damon Hill, légende de F1, s’est exprimé sur les performances impressionnantes du Britannique à 36 ans et les critiques dont ce dernier fait l'objet suite à son accrochage avec le Néerlandais.

Au cœur d’un accrochage avec Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a tout de même réussi à triompher chez lui. Après sa victoire à Silverstone, le pilote Mercedes s’offre un grand bol d’air frais et revient sur Max Verstappen au classement général. Damon Hill, ancien champion du monde de F1, s’est exprimé sur la performance incroyable de Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix.

« Je ne l’ai jamais vu faire quelque chose d’antisportif pendant une course »