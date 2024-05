Mbappé s'en va, un transfert à 130M€ est programmé au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Pour pallier le départ de son numéro 7, le club de la capitale penserait à recruter Victor Osimhen. D'ailleurs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi serait en pole position pour boucler la signature du buteur du Napoli.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé (25 ans) est en train de jouer sa septième et dernière saison sous les couleurs rouge et bleu. En effet, l'attaquant de 25 ans a décidé de partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à l'intersaison, à moins d'un énorme retournement de situation.

Un transfert à 120-130M€ pour Osimhen

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé en 2024-2025, le PSG songerait à boucler la signature de Victor Osimhen, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le Napoli. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi - le président parisien - devra casser sa tirelire pour arracher le buteur nigérian aux Azzurri .

Le PSG est en pole position pour Osimhen