Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Toto Wolff avant le Grand Prix de Hongrie !

Publié le 23 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Après la victoire de Lewis Hamilton à Silverstone, Mercedes compte bien continuer sur sa bonne lancée à Budapest. Toto Wolff s’est exprimé sur la prochaine course qui attend son écurie et ne veut pas trop s’enflammer.

Lewis Hamilton et Mercedes ont réalisé la bonne opération à Silverstone dimanche dernier en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Vainqueur à domicile, le Britannique recolle à Max Verstappen au classement général et reprend donc confiance avant de débarquer en Hongrie. Si Mercedes voudra surfer sur sa bonne lancée à Budapest pour battre une nouvelle fois Red Bull, Toto Wollf s’est exprimé sur le Grand Prix qui les attend et ne souhaite pas s’enflammer.

« Red Bull a une meilleure monoplace pour ce genre de tracés »