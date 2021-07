Formule 1

Formule 1 : La déception de Lando Norris après Silverstone !

Publié le 21 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Lando Norris avait à cœur de briller chez lui à domicile pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est finalement Lewis Hamilton, un autre Britannique, qui a triomphé a Silverstone.

Silverstone n'aura pas réussi à tous les Britanniques présents sur la piste. Au volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton a lui remporté sa huitième course sur le célèbre circuit du Grand Prix de Grande-Bretagne, malgré un violent accrochage avec la Red Bull de Max Verstappen. Le Néerlandais a terminé dans les pneus dès le premier tour. De son côté, Lando Norris était bien parti pour finir sur le podium avec sa monoplace de McLaren. Pour autant, un arrêt trop long dans les stands lui aura coûté sa troisième place, pour finalement terminé quatrième derrière Valtteri Bottas. Une déconvenue pour le pilote de 21 ans.

« J'aurais aimé avoir la chance de me battre ici à Silverstone »