Formule 1

Formule 1 : Christian Horner ne décolère pas face à Lewis Hamilton !

Publié le 21 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

La victoire de Lewis Hamilton à Silverstone le week-end dernier ne fait pas l'unanimité. Alors que Max Verstappen a été victime d'un impressionnant crash, le directeur de Red Bull Christian Horner tient entièrement Lewis Hamilton pour responsable.

Ce Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait être un tournant de la saison de Formule 1. Alors que Max Verstappen avait une avance confortable au classement général avant Silverstone, le Néerlandais a dû abandonner dès le début de la course après un impressionnant accrochage avec la Mercedes de Lewis Hamilton. Désormais, le pilote de l'écurie Red Bull ne compte plus que huit petits points d'avance sur le Britannique, qui ne compte rien lâcher dans la conquête du titre. Pour autant, le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, a violemment critiqué la manœuvre de Lewis Hamilton.

« Pour un champion du monde avec sept titres, c'était une erreur d'amateur »