Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… Ces mots forts sur leur rivalité !

Publié le 23 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

À la bataille pour le championnat du monde cette saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été au cœur d’un accrochage à Silverstone qui a fait grandir leur rivalité. Ralf Schumacher, frère de Michael Schumacher, s’est exprimé ce duel intense et compare les deux pilotes à des légendes.

Lewis Hamilton a réalisé la bonne opération lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en s’imposant tandis que Max Verstappen a été contraint d’abandonner. Un abandon à la suite d’un accrochage avec le Britannique qui n’a fait qu’accroître leur rivalité naissante. Les deux pilotes sont à la bataille pour le titre de champion du monde cette saison et ne lâchent absolument rien. Ralf Schumacher, frère du légendaire pilote allemand, s’est exprimé sur ce très beau duel et n’a pas hésité à encenser Lewis Hamilton et Max Verstappen.

« Hamilton et Verstappen me rappellent peu à peu Senna et Prost »