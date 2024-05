Départ de Mbappé : Réunion décisive au PSG !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG devrait vivre un mercato plutôt mouvementé. En quête d'un successeur à Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ il y a une semaine, le club de la capitale souhaite notamment miser sur Xavi Simons. Les dirigeants parisiens ont d'ailleurs pris une grande décision concernant l'avenir du Néerlandais lors d'une réunion ces derniers jours.

Le mercato s’annonce plutôt animé cet été du côté du PSG. Le club de la capitale va naturellement chercher à remplacer Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ à l’issue de la saison il y a une semaine. Les dirigeants parisiens exploreraient plusieurs pistes sur le marché des transferts. Mais Luis Campos compterait aussi miser sur un joueur qui appartient déjà au PSG.

Xavi Simons pour remplacer Kylian Mbappé au PSG ?

En effet, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le conseiller football du PSG souhaitait voir Luis Enrique inclure Xavi Simons dans son effectif la saison prochaine. Le profil du milieu offensif prêté au RB Leipzig plaît au coach espagnol, qui n’est donc pas contre l’idée de le voir revenir. D’ailleurs, le PSG aurait déjà lâché sa réponse concernant un éventuel transfert définitif lors d’une réunion ces derniers jours.

«Le PSG n'a pas l'intention de vendre Xavi Simons»