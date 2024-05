Transfert à 15M€, l’OM peut remercier Tudor

Axel Cornic

Parti en fin de saison dernière, Igor Tudor pourrait rendre un service à l’Olympique de Marseille sur le prochain mercato estival. Le président Pablo Longoria viserait en effet Luis Alberto, joueur de la Lazio que le technicien croate ne voudrait vraisemblablement plus sous ses ordres.

Passé notamment par l’Atalanta et la Juventus, Pablo Longoria connait très bien le marché italien. Il n’est donc pas passé à côté de la polémique Luis Alberto, qui souhaiterait être libéré de son contrat avec la Lazio et qui pourrait être l’un des gros coups mercato de l’OM.

« 15M€ et je laisse partir Luis Alberto ? Mais qui vous a dit ça ?! »

Le milieu offensif espagnol a annoncé en avril dernier qu’il souhaitait être libéré du contrat qui le lie à la Lazio jusqu’en 2027, avec donc un statut de joueur libre qui serait extrêmement intéressant pour l’OM. Mais son club refuse évidemment, avec Claudio Lotito qui a récemment poussé un petit coup de gueule. « 15M€ et je laisse partir Luis Alberto ? Mais qui vous a dit ça ?! » a lancé le président de la Lazio, d’après Sky Sport Italia . « Je n’ai rien demandé à personne moi et Luis Alberto n’est pas à vendre ! ».

La passe décisive d’Igor Tudor