Formule 1 : Fernando Alonso encense Max Verstappen !

Publié le 26 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Leader au classement général cette saison en F1, Max Verstappen est pour la première fois de sa jeune carrière en position pour remporter un titre de champion du monde. Un talent qui laisse admiratif Fernando Alonso.

Malgré son récent abandon à Silverstone, Max Verstappen reste le leader au classement général cette saison et fait toujours figure de favori pour remporter son premier titre de champion du monde. Le pilote Red Bull impressionne cette année et offre un très beau spectacle grâce à sa bataille intense avec Lewis Hamilton sur les circuits. Fernando Alonso, 39 ans et pilote chez Alpine, s’est exprimé sur ce que représente Max Verstappen pour lui.

« Je ne ressens aucune jalousie maintenant, juste une pure admiration »