Formule 1 : Les confidences du père de Verstappen sur sa réussite !

Publié le 25 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen crève l'écran cette année. Le père du Néerlandais est revenu sur les premiers pas de son fils dans la discipline reine de l'automobile.

Max Verstappen connait une progression fulgurante. A 23 ans, le pilote de Red Bull a déjà remporté 15 courses et fini à 50 reprises sur le podium. 4e en 2018, 3e en 2019 et 2020, le Néerlandais est en course pour obtenir son premier titre de champion du monde. A l'issue du Grand Prix de Silverstone, Verstappen cumule 185 points et dispose de sept unités d'avance sur le septuple champion du monde Lewis Hamilton.

‹‹ Quand il avait sept ans, j’ai vu qu’il avait quelque chose de spécial ››