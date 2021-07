Formule 1

Formule 1 : Ce coup de gueule de George Russell contre la FIA !

Publié le 25 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Annoncé comme le futur de la Formule 1, George Russell fait actuellement ses gammes avec Williams en attendant peut-être de débarquer chez Mercedes la saison prochaine. Le pilote Britannique s’est exprimé avant le Grand Prix de Hongrie sur les décisions parfois trop strictes de la FIA.

George Russell est la figure du futur de la Formule 1 et il est attendu pour être l’un des meilleurs pilotes dans les années à venir. Actuellement chez Williams, le Britannique ne brûle pas les étapes et fait tranquillement ses gammes dans une petite équipe avant de peut-être devenir un pilote Mercedes la saison prochaine. Au cœur de plusieurs rumeurs, George Russell reste concentré sur les courses et le Grand Prix de Hongrie qui commence vendredi. Avant de rouler à Budapest, le pilote britannique s’est tout de même exprimé sur les règles strictes de la FIA qui réduisent le spectacle.

« Je pense que c’est bon pour les fans et même pour les pilotes »