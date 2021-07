Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc se confie sur sa relation avec Sebastian Vettel !

Publié le 24 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Arrivé deuxième à Silverstone dimanche dernier, Charles Leclerc renoue avec la confiance sur sa Ferrari. Le pilote monégasque s’est exprimé avant de débarquer à Budapest sur les différences entre Carlos Sainz et Sebastian Vettel comme coéquipiers, et a évoqué sa relation particulière avec l’Allemand.

Charles Leclerc a fait le plein de confiance dimanche dernier à Silverstone en terminant à la deuxième place. Le pilote Ferrari a réalisé la bonne opération du week-end et revient un peu plus sur le peloton de tête au classement général. Charles Leclerc semble désormais bien plus à l’aise sur sa voiture et pourrait produire une très bonne deuxième partie de saison en Formule 1. Avant de débarquer à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie, le Monégasque s’est exprimé sur les coéquipiers qu’il a connu chez Ferrari avec Carlos Sainz et Sebastian Vettel. Charles Leclerc a notamment évoqué sa relation spéciale avec le pilote allemand.

« Je le voyais un peu plus comme un grand frère »