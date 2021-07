Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso se confie sur son adaptation chez Alpine !

Publié le 24 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Revenu cette saison en Formule 1 chez Alpine, Fernando Alonso a eu du mal à prendre en main sa nouvelle voiture, mais progresse au fil des semaines. Septième lors du dernier Grand Prix à Silverstone, le pilote espagnol s’est exprimé sur l’adaptation et le travail nécessaire effectué depuis son retour.

À bientôt 40 ans, Fernando Alonso ne se lasse pas de la Formule 1 puisqu’il est revenu cette année chez Alpine. Les ambitions de l'ancien champion du monde de F1 ont logiquement été revues à la baisse, et l'Espagnol est actuellement 11ème au classement général. En difficulté sur son Alpine lors du début de saison, Fernando Alonso semble se sentir de plus en plus à l’aise avec sa voiture, à l’image de sa 7ème place obtenue à Silverstone dimanche dernier. L’Espagnol s’est exprimé avant de débarquer à Budapest sur l’adaptation nécessaire pour s’acclimater à une nouvelle voiture.

« J’avais besoin de quelques courses pour m’habituer à tout dans la voiture »