MMA - UFC : Makhachev déjà plus fort que Khabib selon Poirier

Le 1er juin prochain, Dustin Poirier et Islam Makhachev s’affronteront en marge de l’UFC 302. Ce combat fera office de troisième défense de ceinture pour le Russe quand l’Américain tentera sa chance pour la troisième fois après des échecs contre Charles Oliveira (2021) et Khabib Nurmagomedov (2019), déjà chez les poids légers. Pour l’occasion, « The Diamond » a glorifié son futur adversaire, l’estimant plus fort que « The Eagle ».

Dustin Poirier souhaite que la « troisième fois soit la bonne » lorsqu’il affrontera Islam Makhachev, détenteur du titre lightweight de l’UFC, dans l’événement principal de l’UFC 302 qui aura lieu le 1er juin. De son côté, Makhachev tentera de conserver la ceinture qu’il possède depuis le 22 octobre 2022 et qu’il a déjà défendu à deux reprises face à Alexander Volkanovski. L’élève, ami et sparring partner de Khabib Nurmagomedov pourrait d’ailleurs faire comme The Eagle . Il pourrait empêcher The Diamond d’accéder au trône, ce une bonne fois pour toutes.

Makhachev plus fort que Khabib ?

Une chose est sûre, la mission sera loin d’être facile pour Dustin Poirier. S’il a déjà perdu contre Nurmagomedov en 2019, il estime en plus que Makhachev est un combattant plus solide que ce dernier. « Première chose, le jeu de soumission d’Islam, en termes de Jiu-Jitsu, est un peu plus polyvalent que celui de Khabib. Khabib avait des étranglements qu’il réussissait très bien, mais Islam est capable de se mettre dans de mauvaises positions, en allant chercher des clés de bras. Il peut perdre une position mais il utilise sa lutte pour la récupérer. Il représente un peu plus de menace dans les situations de lutte au sol et son striking est meilleur que celui de Khabib. » a-t-il déclaré à The MMA Hour.

Le palmarès parle pour Khabib

Pour rappel, Khabib Nurmagomedov est entré au Hall of Fame de l’UFC après avoir régné durant des années sur sa catégorie. Celui-ci n’a jamais perdu de combat en MMA et possède un bilan de 29-0-0. Makhachev, lui, a remporté 25 de ses 26 combats. Sa défaite par KO au premier round face à Adriano Martins, lors de son deuxième combat à l’UFC, fait tache. Mais depuis 2015, le Russe semble invincible. Il visera le 1er juin un 14e succès consécutif.