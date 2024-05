MMA : Trop peu respecté, le coach de Benoît Saint-Denis tacle l’UFC

Florian Barré

Lorsqu’un combattant prometteur se lance dans une carrière de MMA, il a généralement le choix entre rejoindre l’UFC ou une organisation moins prestigieuse. On pourrait croire que le choix est tout fait, que l’UFC est le bon chemin sportivement et financièrement, mais ce n’est en réalité pas le cas. À ce sujet, Daniel Woirin, entraîneur de Benoît Saint-Denis, s’est lâché. Il pointe du doigt l’organisation pour son manque d’intérêt à l’égard des athlètes, mais aussi des coachs.

Ces derniers temps, l’UFC est souvent décrié du fait de son manque de considération envers ses membres. Plusieurs exemples récents le confirment. Francis Ngannou a quitté l’organisation reine de MMA en 2023 en raison de ses faibles récompenses financières alors même qu’il était champion de la division poids lourd. De ce fait, il a préféré rejoindre le PFL, moins prestigieux, mais plus intéressant économiquement parlant. Autre exemple, le Français Salahdine Parnasse a récemment déclaré qu’il quitterait sans doute le KSW à l’issue de son contrat, soit pour rejoindre l’UFC, soit pour rejoindre le PFL : « On fait tous ça pour bien manger. Il peut y avoir la gloire avec mais ce n’est pas ça qui nourrit la famille et les enfants. Le plus important, c’est le contrat. » Sous-entendu, l’UFC ne paye pas assez pour évincer l’idée de signer chez les concurrents.

« On est traités comme des m**des »

Il y a d’ailleurs un autre Tricolore qui s’est plaint ce week-end. En effet, l’entraîneur de Benoît Saint-Denis s’est attaqué à l’UFC au sujet de son salaire : « Moi je ne suis pas combattant UFC, mais je suis entraineur là-bas depuis environ 2006. Je ne vois pas les conditions évoluer dans le sens des combattants. Les coachs, on est traités comme des m**des par l’organisation, c’est la réalité. Ils ne te calculent même pas, tu ne gagnes pas beaucoup d’argent… Je me mets à la place d’un combattant qui met en jeu son intégrité physique, à un moment tu veux de l’argent. » a ainsi déclaré Daniel Woirin dans le podcast La Fine Équipe.

Dana White a encore du pain sur la planche