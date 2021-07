Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff annonce la couleur pour le Grand Prix de Hongrie

Publié le 27 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Toujours à la lutte avec Red Bull pour le titre constructeurs, Mercedes ne renie pas ses ambitions. Toto Wolff en a fait part ce mardi.

Avec le succès de Lewis Hamilton à Silverstone, la bonne opération est double pour Mercedes. D'abord son pilote anglais n'est plus qu'à 8 points du leader du Championnat du Monde, Max Verstappen. Ensuite, l'écurie de F1 revient à quatre petites longueurs du concurrent Red Bull. La course pour ces deux titres est donc pleinement relancée et le Grand Prix de Hongrie devrait être le théâtre d'une nouvelle explication au sommet. Une course qui sourit particulièrement à Hamilton, qui l'a remportée à huit reprises.

Toto Wolff ambitieux mais réaliste